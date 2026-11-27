Tommaso Rubino, attaccante della Carrarese in prestito dalla Fiorentina, ha parlato ai podcast Tutti in the box, del suo passato gigliato e della possibilità di tornare alla casa madre.

I ricordi con la Primavera viola

"Avevamo un gruppo bellissimo, quindi sono in buoni rapporti con tutti e ci sentiamo veramente spesso. Martinelli sicuramente è quello con cui ho più rapporto: ci sentiamo davvero sempre e son contentissimo per lui. Sta andando bene, è un portiere forte, non devo dirlo io. Invece tutti gli altri ragazzi, sia in prestito dalla Fiorentina che non, quest'anno stanno facendo quasi tutti bene e questo è positivo sia per noi che per la Fiorentina ovviamente. Sono in buoni rapporti con tutti e mi porto tanti bei ricordi dietro".

Il possibile ritorno a Firenze

"Oltre che un obiettivo è anche un sogno, perché abitiamo veramente a 100 metri dallo stadio e quando posso sono sempre lì. Poi dopo 11 anni che giochi nella Fiorentina ti affezioni, perché è proprio bello starci dentro, ci sono sempre ambienti positivi che ti fanno star bene. Io da quando sono nato ho sempre tifato la Fiorentina, perché sono nato a Firenze e me l'ha tramandata mio nonno. È un sogno e spero prima o poi di raggiungerlo".