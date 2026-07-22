Valentini, non è ancora la volta buona. L’addio alla Fiorentina non è in discussione, però...

Oltre alle varie operazioni in entrata la Fiorentina continua a lavorare alacremente sul mercato in uscita. Il reparto arretrato viola ha visto gli ingressi di Radu Dragusin e Viery Fernandes, con Nicolas Valentini e Matias Moreno che sono invece in partenza.

Rimandata la partenza dell'argentino

Valentini non è stato neppure convocato per il ritiro al Viola Park, ed è finito subito sul mercato. Non andrà però al Gremio: la trattativa per il trasferimento del centrale mancino classe ’99 si è interrotta pressoché definitivamente e l'affare è così sfumato.

Ingaggio troppo alto

I brasiliani non sono in grado di potersi avvicinare alle richieste di ingaggio del calciatore, che al momento resta in attesa quindi di destinazione, dopo il prestito al Verona della passata stagione. Il ritorno in Sudamerica dell’ex Boca Juniors, per ora, non avverrà. I tempi si allungheranno, ed è da capire quale opzione si aprirà per il calciatore, la cui uscita dalla Fiorentina però non resta assolutamente in dubbio.

