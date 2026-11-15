Pinones Arce: "Siamo più tranquilli adesso". E poi scherza: "Forse non è proprio tutto brutto con questo allenatore qua"

L'allenatore della Fiorentina Femminile, Pablo Pinones Arce, ha commentato a fine gara la vittoria delle sue viola sulla Lazio.

Le parole dell'allenatore

“Guardare la classifica non è una cosa che faccio. Come ho detto all'inizio dobbiamo crederci tanto, stiamo lavorando tanto e le ragazze sono fantastiche. Sono brave giocatrici e ragazze per bene, che credono in cosa facciamo. E anche io credo tanto in questo progetto. Stiamo vedendo una Fiorentina con più consistenza, in crescita, che sa rispondere anche ai momenti difficili come accaduto oggi. La Lazio meriterebbe di più di quello che ha, ma oggi la vittoria la meritavamo noi. Stiamo facendo bene, siamo tutti più contenti e tranquilli. Forse non è tutto brutto con questo mister eh (ride ndr)".

Sulla Serie A

“È un bel campionato nel complesso, ma per il momento non penso al Como, devo cercare prima di smaltire questa gara, elaborarla e parlare con lo staff, poi si guarderà al prossimo weekend. C'è da pensare a chi gioca, a chi non gioca. Questa squadra sta crescendo, so che non è facile giocare sempre, o giocare molto meno e quasi mai".