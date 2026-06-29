Dopo Beldenti, la Fiorentina continua a cercare nelle giovanili: occhi su un classe 2011 dell'Empoli
Dopo l'innesto di Beldenti, talentuoso classe 2010 in arrivo dall'Union Brescia, la Fiorentina ha messo gli occhi anche su un centrale difensivo di un anno più piccolo.
Il profilo
Si tratta di Riccardo Falconi che, secondo la Gazzetta Regionale, ha attirato su di sé attenzioni di lusso dopo l'ottima stagione passata nell'Under 15 dell'Empoli, uscito sconfitto solo in finale Scudetto contro il Milan. La Fiorentina sembra molto interessata, ma c'è anche l'Inter sul ragazzo.
Testa a testa
Centrale difensivo classe 2011, ma già dotato di ottima fisicità dall'alto dei suoi 191 centimetri di altezza. Proprio quella completa il suo cartellino da visita e lo rende appetibile a due realtà importanti come quelle sopracitate: vedremo se il tempo lo porterà al Viola Park.
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