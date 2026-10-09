Da Genova a Genova, un anno dopo l'inizio della scalata, inizia un altro campionato. La vita viola mai banale di Vanoli
Da Genova a Genova. Vanoli riparte da Marassi, dove un anno fa, a novembre, debuttò contro il Genoa da tecnico della Fiorentina. La situazione in classifica era tragica: viola ultimi dopo dieci partite con soli 4 punti e zero vittorie.
Un altro campionato
In quel caso si partì con un pareggio che fu primo mattoncino di una risalita che portò alla salvezza con due giornate di anticipo. Domani alle 15 per Vanoli riparte tutto un altro campionato. L'impronta sulla squadra l'ha già data e la zampata per uscire dall'incubo ultimo posto c'è stata.
Partita delicata
La partita resta comunque delicata, scrive La Repubblica. Una vittoria aprirebbe le porte a un campionato di speranza, anche europea; un risultato negativo rischierebbe di impantanare la squadra a metà classifica. Nel confronto tra Vanoli e De Rossi – due che si rispettano dai tempi della Nazionale vissuti insieme con Conte ct – il tecnico viola è imbattuto con una vittoria e due pareggi in tre confronti.