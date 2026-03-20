Brovarone: "Spero presto la Fiorentina non debba più giocare in certi campi, ma adesso la Conference diventa una simil Europa League"

Bernardo Brovarone, intermediario di mercato e tifoso della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno nel post partita della gara contro il Rakow.

Le sue parole

“Bene il passaggio del turno, perché la vittoria ha sempre i suoi effetti in una stagione così. C'è da dire che ci sono 2 o 3 giocatori in casa Fiorentina che in questo momento stanno veramente bene a livello di testa. Tra questi ci sono Parisi e Piccoli, ai quali faccio i complimenti”.

Sul passaggio del turno

“Adesso sei ai quarti di finale. Questa è una coppa che all'inizio, anche comprensibilmente, snobbano tutti. Poi però quando arrivi alla fine e il livello inizia ad alzarsi e sei ancora dentro tutti iniziano a parlarne. I media, la stampa, le televisioni. Si alza l'attenzione e diventa molto simile all'Europa League. Adesso serve crederci, perché festeggiare il centenario con una coppa sarebbe una bella soddisfazione".

Sulla Conference League

Detto questo, spero che per i prossimi venti anni la Fiorentina non debba giocare nuovamente contro certe squadre, in certi stadi, su certi campi. Ci siamo stati fin troppo in Conference League, non appartiene alla nostra storia questo livello”.