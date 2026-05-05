Il giornalista Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio di Fiorentina e della larga sconfitta dei viola ieri sera contro la Roma.

Le parole di Polverosi

“La Fiorentina non è scesa a Roma, è rimasta al Viola Park per festeggiare la vittoria di Sarri contro la Cremonese. La sconfitta contro la Roma non è incomprensibile, perché è tutta la stagione che è così. Basta vedere la prestazione che avevano fatto a Udine, poi la Roma ha anche la squadra e così il patatrac è stato fatto”.

Sulla difesa

“La prestazione difensiva di ieri sera ha fatto pena. Da Pongracic su Malen a Fagioli su Koné. E' stato un disastro. Pongracic è il figlioccio di Martinez Quarta, ma almeno l'argentino faceva gol. Ma in fase di marcatura ti fai il segno della croce”.

Disagio tattico

"La Fiorentina non c'era, ma poi c'è una base di dissennatezza. Stavano in campo peggio del Montelupo. Una roba che si spiega con 3mila motivi, ma è stato talmente evidente il disagio tattico della Fiorentina che la sconfitta così era inevitabile.