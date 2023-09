Cinque cambi in vista per la Fiorentina, Italiano verso il ritocco in tutti i reparti. E un paio di prime convocazioni

Si avvicina la trasferta in Belgio della Fiorentina. Nella gara di Conference League contro il Genk, ci saranno alcuni cambiamenti di formazione rispetto a quanto visto domenica contro l'Atalanta.

Intanto ci sarà il ritorno in difesa di Ranieri e Biraghi. Arthur in mediana partirà dall'inizio e per Beltran si prospetta un ruolo importante al centro dell'attacco, con Nzola stavolta relegato in panchina (almeno all'inizio).

Sul portiere è probabile che vi sia alternanza con Christensen dunque al posto di Terracciano.

Prima convocazione in vista non solo per Lopez ma anche per Ikone che dovrebbe aver risolto i propri problemi fisici, ma per sciogliere questo dubbio dovremo attendere il momento della partenza della squadra per questa trasferta.