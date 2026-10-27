Ma Vanoli rischia? La Fiorentina: con un altro ribaltone si sfiorerebbe il ridicolo

Ma qual è il clima che si respira al Viola Park in questi giorni? C'è un mix di delusione e rabbia dentro la Fiorentina ma Paolo Vanoli, almeno per il momento, non rischia il proprio posto.

Nessun ribaltone in vista, perché si sfiorerebbe il ridicolo, questa è la linea del club. E' quello che riporta stamani in merito Tuttosport.

Una posizione per altro anche ricavabile dalle parole dette dal diesse gigliato, Fabio Paratici, prima della gara contro l'Inter: “Da quando è arrivato, Vanoli ha affrontato molti avversari importanti, è presto per dare valutazioni. Abbiamo intrapreso un percorso molto chiaro ben sapendo che avremmo incontrato delle difficoltà. In ogni percorso ci sono le salite e noi dobbiamo affrontarle nel miglior modo possibile consapevoli di avere tanto talento”.

Quindi la speranza è che la Fiorentina si scuota e reagisca ad una stagione che, dopo un’altra campagna acquisti milionaria, pare la fotocopia di quella passata. Un anno fa, alla decima giornata, i viola erano ultimi con 4 punti frutto di altrettanti pareggi: rendimento che è costato il posto a Pioli sostituito poi dallo stesso Vanoli.