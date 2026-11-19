Questo pomeriggio l’ex allenatore di Fiorentina e Monza Raffaele Palladino, attualmente in carica al Bologna, ha rilasciato un lunga intervista a SkySport all’interno della quale ha avuto modo di parlare di Edoardo Bove. Dopo l’episodio avvenuto nel 2024 il tecnico ed il centrocampista hanno instaurato tra loro un rapporto fortissimo.

"In genere quando intraprendo un percorso nelle società di calcio, cerco di vivere la città. Mi piace vivere in centro perché voglio sentire le emozioni della gente, percepire cosa sentono e cosa ti trasmettono. La mia famiglia è molto legata a Cremonini che non vedo l'ora di conoscere. Poi amo tanto Lucio Dalla, ogni mattina nel mio ufficio si parte con lui e “L'anno che verrà" è sempre con noi, anche dopo le partite e soprattutto dopo le vittorie. E poi ci sono stati dei grandi sportivi come Antonelli che ha fatto qualcosa di straordinario, un fenomeno. Prima che mi chiamassero ho cercato di studiarmi a fondo i giocatori, le caratteristiche e il loro modo di giocare. E quando sono arrivato ho cercato di stimolarli, ho fatto anche delle riunioni individuali”.

"Voglio valorizzare Casale come ho fatto con Bove"

In particolare, Palladino si è soffermato su Casale e sul colloquio avuto con lui, arrivando anche al rapporto instaurato con Edoardo Bove durante il periodo alla Fiorentina: "Ho cercato di capire quali problemi avesse avuto. Mi sono scritto le sue presenze negli ultimi sei anni, l'ho chiamato in ufficio e ho avuto un dialogo molto forte, vero con lui. Io gli ho chiesto se voleva continuare così o fare qualcosa di diverso per riprendersi quello che aveva perso. I giocatori hanno bisogno dell'allenatore ma anche di una persona che è pronta ad ascoltare e aiutare se c'è bisogno. In questi anni ne ho conosciuti tanti e ne ho valorizzati tanti. Uno di questi è Bove, con il quale ho vissuto un esperienza ovviamente negativa ma che ci ha legato tantissimo perché siamo diventati amici”.

“Prima di ora nessuno ha creduto in me al 100%”

L'attenzione si è poi spostata sul suo percorso da allenatore in Serie A, in particolare sulla mancanza di continuità sulle varie panchine: "Probabilmente qualcuno non ha creduto in me al 100%. E il fatto che io sia rimasto a casa questa estate mi ha fatto soffrire. Ma ho avuto modo di crescere, di studiare e riflettere sulle cose che dovrò fare meglio. E quando si è presentato il Bologna ho sentito una forte sintonia con la dirigenza: si può creare qualcosa di importante. Ci sono le componenti giuste al posto giusto. Di Bologna mi piace che c'è sinergia con i tifosi, la società, il gruppo. C'è un'alchimia che poche volte ho visto nelle squadre di calcio, sento che stiamo facendo qualcosa di importante per la città".