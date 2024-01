Aumentano le chance di addio di Ikone: A patto che la cifra del suo riscatto...

Che Jonathan Ikone sia in difficoltà è un fatto sempre più evidente. L'attaccante esterno della Fiorentina non riesce ad incidere in campo e questo in qualsiasi ruolo e sistema di gioco venga provato.

La Fiorentina valuta il suo addio

Secondo quanto riportato da La Nazione, aumentano le chance che il club viola ora valuti in qualche modo il suo addio.

La cifra per il riscatto del suo cartellino

In Italia c’è stato solo un sondaggio del Bologna. Più facile piazzare il giocatore in Francia, ma a patto che ci sia un riscatto del suo cartellino non inferiore ai 15 milioni di euro. In sostanza gli stessi soldi che la Fiorentina ha sborsato per prelevarlo dal Lille, nell'inverno del 2022.