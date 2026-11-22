Uno dei tanti giocatori ceduti in prestito durante il calciomercato dalla Fiorentina è stato Jacopo Fazzini, arrivato solamente un anno prima a titolo definitivo dall'Empoli e, dopo una stagione in viola con pochi sussulti, è ceduto al Cagliari in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni di euro.

Alti e bassi in Sardegna

Investito fin da subito della maglia numero 10, fin qua Fazzini ha alternato partite da titolare ad altre panchine, rimanendo in panchina per tutti e 90 i minuti in addirittura quattro match. Fin qua l'ex Fiorentina non ha ancora trovato la via della rete in questa stagione, ma ha referto un assist, servito nel successo casalingo per 1-0 contro il Lecce.

La protezione del tecnico

In particolare, il classe 2003 sta faticando a incidere con continuità negli ultimi trenta metri, pur mettendo in mostra le consuete doti di dinamismo e duttilità. Interrogato sul giocatore, Pisacane, tecnico dei sardi, ha recentemente affermato di vedere il giocatore in crescita e di considerarlo una pedina fondamentale della propria squadra.

I primi 90' da titolare

Nella gara contro il Como, Fazzini per la prima volta in questo campionato è rimasto in campo per tutta la partita, facendo intravedere buone cose. La speranza di tutti e quella di tornare ad ammirare quanto prima la classe tecnica (innegabile) di un ragazzo che, fino a due anni fa, era considerato uno dei prospetti più interessanti del nostro calcio.