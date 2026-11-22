Un allenatore toscano in Inghilterra paga con l'esonero il pessimo inizio di stagione del club: i dettagli
Non di certo un inizio di stagione positivo per i molti allenatori toscani della Serie A, con Spalletti, Allegri e Sarri (ad eccezione di Massimiliano Alvini) che non stanno certo facendo faville nei rispettivi club.
L'esonero di Dionisi
C'è però a chi è andata anche peggio, come ad Alessio Dionisi, allenatore toscano che in Serie A ha guidato Empoli e Sassuolo (spesso e volentieri facendo, con entrambi i club, più di uno sgambetto alla Fiorentina...).
Una stagione fin qui negativa
È infatti ufficiale la separazione tra il Watford, club di Championship inglese, ed il tecnico nativo di Siena: troppo pochi i 15 punti in sedici partite di campionato raccolti dall'ex Empoli alla guida della squadra inglese, sconfitta pesantemente ieri dallo Sheffield United per 4-0.
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