Dubbi in mezzo al campo: Mandragora con il posto sicuro, Fagioli no. Ma Palladino pensa anche alla linea a tre

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle possibili scelte di Palladino per Hellas Verona-Fiorentina. Dubbi a centrocampo per l'allenatore viola, con Mandragora che visto il momento di forma dovrebbe ripartire dall'inizio in mediana. Insieme a lui è ballottaggio tra Fagioli e Cataldi, che lottano per una maglia da titolare.

Come sottolinea il quotidiano, però, non è detto che non vengano schierati tutti e tre per dare più compattezza ed equilibrio in mezzo con un cambio di modulo che prevede la linea a 3 a centrocampo.