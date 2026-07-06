Trump scoperchia il Vaso di Pandora sul Mondiale: "Ho parlato con Infantino di Balogun. Arbitro dal passato sospetto"

Non che fosse un segreto, ma il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato in conferenza stampa di aver contattato Gianni Infantino, presidente della FIFA, per revocare la giornata di squalifica per l'attaccante degli Stati Uniti Folarin Balogun.

Le parole di Trump

Dopo una eloquente battuta iniziale - “A voi della stampa non interessa il calcio, non farete domande a riguardo, vero?” -, il presidente ha ammesso: “Sì, ho chiamato Infantino: non era un fallo, ma uno scontro fra due atleti. L'arbitro è un po' sospetto, se guardiamo al suo passato: ha preso una decisione che nessuno poteva credere”.

L'arbitro ‘sospetto’

Si tratta del brasiliano Raphael Claus, al suo secondo Mondiale, figura molto affermata in Brasile dove ha diretto più di 250 gare, oltre a 40 partite di Copa Libertadores e quasi 30 di Sudamericana (l'Europa League del Sud America). In questo mondiale ha già arbitrato Spagna-Arabia Saudita, terminata 4-0.