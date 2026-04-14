Masini azzarda: "Io Harrison lo riscatterei e lo farei giocare terzino a sinistra"

Il cantante e noto tifoso viola Marco Masini ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sulla situazione attuale in casa Fiorentina.

Sulla lotta salvezza

“La lotta salvezza non è ancora chiusa la lotta salvezza, ma 8 punti dalla zona rossa sono abbastanza per restare tranquilli. La grande corsa l'abbiamo fatta e siamo quasi arrivati all'obiettivo. Vanoli ha fatto un lavoro ottimo e l'ha fatto con sacrificio e umiltà, non è un allenatore che chiami per salvare le squadre”.

Su Harrison

"Harrison è un giocatore che per me è meglio averlo in rosa che non averlo. Ha fatto un bell'assist per Gosens ed è un giocatore duttile, che potrebbe giocare anche terzino a sinistra. Io ho la sensazione che Harrison possa essere riscatto".