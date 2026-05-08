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Notizie di mercato per De Rossi: in attesa di sfidare la Fiorentina, il Genoa blinda un portiere

Redazione /
Daniele De Rossi
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Si avvicina Fiorentina-Genoa, terzultima giornata di campionato. La squadra viola sta arrivando all'obiettivo salvezza: nonostante la pesante batosta di lunedì contro la Roma (4-0), la sconfitta della Cremonese ha decretato che manca un solo punto alla permanenza in categoria.

Il Genoa arriva a Firenze già salvo

Situazione diversa per i rossoblù, che invece sono già salvi completando così la cavalcata. Ora, in attesa di sfidare la Fiorentina, il club prende in mano il proprio futuro. E comincia dalla porta per ricostruire.

Mossa di mercato prima di sfidare la Fiorentina

Come riportato da Pianetagenoa1893.net, è pronto il rinnovo dell'estremo difensore Daniele Sommariva. Si legherà ancora al Genoa, fino al 2028.

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