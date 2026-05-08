Fiorentina e Genoa celebrano la festa della mamma: ecco l'iniziativa prevista domenica
Anche quest'anno la Lega Serie A lancia l'iniziativa che vedrà alcune squadre celebrare in modo particolare la festa della mamma. Tra queste anche la Fiorentina, i cui calciatori scenderanno in campo con il cognome da nubile della mamma sulla schiena al posto del loro.
La Fiorentina ripete l'iniziativa
La Fiorentina partecipò all'iniziativa anche l'anno scorso, quando perse sul campo del Venezia. La stessa cosa farà il Genoa, per un omaggio corale alle mamme domenica al Franchi.
💬 Commenti (1)