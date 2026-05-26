Corriere Fiorentino: Le due sorprese alla Fiorentina fatte da Baldini

Una pagina per la Fiorentina presente all'interno del Corriere Fiorentino.

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Il pezzo d'apertura è intitolato: “Un Grosso indizio”. Sottotitolo: “Ieri il contatto tra Paratici e l’allenatore: si può chiudere a breve Vanoli: ”Ho sentito Commisso e a breve incontrerò la società".

Ndour e Comuzzo

In taglio basso: “La sorpresa Ndour e l’incerto Comuzzo, le due pianticelle viola insieme in azzurro”. Sottotitolo: “Il c.t. Baldini li ha chiamati con gli altri Under per le gare con Lussemburgo e Grecia”.