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Condò: "Paratici ha scelto Firenze perché ambiziosa ma non vince da tempo. La Fiorentina ripartirà da molto più in alto che dalla salvezza"

Redazione /
Fabio Paratici
Fabio Paratici. Foto: Fiorentinanews.com

Il giornalista di Sky e del Corriere della Sera Paolo Condò ha parlato a Radio Bruno, dopo l'intervista fatta al ds della Fiorentina Fabio Paratici.

‘Firenze piazza ambiziosa che non vince da tempo’

“Ho sentito un Paratici molto motivato e a caccia di rivincite. Nella scelta della Fiorentina credo che il Viola Park e la piazza abbiano avuto un ruolo importante. Firenze è piazza ambiziosa e da tanto non vincente, queste sono situazioni che un dirigente sceglie, perché il club aspetta da tempo di vincere. Il turismo a Firenze è un fattore che va considerato, immaginate coinvolgere la Fiorentina nel discorso e portare anche la gente da fuori allo stadio… il bacino è straordinario, certo, sto parlando di uno stadio finito e non del cantiere odierno”.

‘Paratici ha colto bene le potenzialità di Firenze’

“Firenze ha una tradizione superiore a Como, il livello è diverso, e Paratici ha colto bene questa potenzialità. Il ds viola ha uno status che gli è stato dato dalla Juventus prima e dal Tottenham poi. Abbiamo affrontato il tema della squalifica, e lui ha detto come non riesca a sentirsi colpevole, ma di come abbia scontato quanto doveva. La Fiorentina il prossimo anno non ripartirà dalla zona salvezza, ma da molto più in alto”.

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