I sogni e i progetti di Paratici. Come ha rimesso in piedi una barca che stava affondando

Nel giorno del ritorno a Londra, Paratici parla di scenari futuri per la Fiorentina. Di un modello Como da superare, di un Viola Park bellissimo dove però andrà migliorata l'integrazione delle persone, il livello e la qualità del lavoro, di un Kean che potrebbe anche rimanere e di una Fiorentina del futuro giovane e ambiziosa, che ruoterà attorno all'estro di Fagioli.

Vento a favore

Paratici parla a poche ore da una partita che vale. Una gara europea dove finalmente le tensioni di una stagione lunga, fatica e complicata, potranno finalmente essere messe da parte, almeno per una sera. Giocandosela, con tante assenze, ma anche con ottimismo. Perché oggi la Fiorentina sembra avere finalmente il vento a proprio favore. Lo si è visto a Verona, dove la partita è stata bruttissima, dove era più facile perderla che vincerla e invece sono arrivati i tre punti. Come se (nello sport come nella vita) la fortuna avesse voluto aiutare chi in quel momento stava bene di testa e di umore.

Il vento è cambiato con Paratici

Tre mesi fa girava tutto male, oggi no. E allora a Londra la Fiorentina potrà contare anche su questo. Tanti tifosi hanno raggiunto l'Inghilterra, per una notte da sogno in vista di una gara di ritorno da tenere in piedi e da giocarsi al massimo delle proprie forze. Certo, nel mezzo c'è la Lazio e una salvezza vicina ma non ancora raggiunta. Ma tutti avremmo firmato per arrivare a metà aprile in questa situazione, visto come si erano messe le cose. E allora, sarà un caso o meno (noi crediamo di no), ma da quando un dirigente di livello come Paratici è arrivato a Firenze il vento è cambiato. Lavorando nell'ombra, apparendo quasi o nulla, ha rimesso in piedi una barca che stava affondando.

Stasera c'è l'occasione, addirittura, per una nuova rotta da raggiungere. Quanto sarebbe bello arrivare in fondo a questa Conference League.