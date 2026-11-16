Generale Baldini punta ancora sul 'Soldato' Comuzzo: le formazioni ufficiali di Italia-Belgio Under 21

Come con Italia-Francia, anche la sfida contro il Belgio della Nazionale maggiore verrà emulata dall'Under 21: tra meno di un'ora in campo la sfida tra i ragazzi del CT Baldini e i Diavoli rossi, con il tecnico che punta ancora su un suo fedelissimo, di proprietà della Fiorentina.

Il soldato c'è

Ci sarà ancora Comuzzo, infatti, a difendere la porta degli Azzurrini: la coppia difensiva sarà nuovamente composta dal centrale in prestito al Torino e Chiarodia, che invece milita nel Borussia Monchengladbach. Nuovamente panchina per Kouadio, entrato solo all'85' nella sfida ai transalpini, e anche per Amatucci, che invece contro la Francia ha fatto il suo esordio assoluto in questa categoria.

Le formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): Daffara; Lulli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Lipani, Faticanti, Dagasso; Cherubini, Camarda, Inacio. All.: Baldini.

BELGIO (4-2-3-1): Pieklak; Noubi, Nonge, Delorge, Mbangula; Lapage, Burlet; Vermant, Sagrado, Mirisola; De Vlieger. All.: Swerts.