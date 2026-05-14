Colantuono: "Palladino resta un ottimo allenatore e merita la riconferma"

Questo pomeriggio l’ex allenatore di Atalanta e Salernitana Stefano Colantuono, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di analizzare il futuro della Dea, con un particolare occhio di riguardo per l’ex Fiorentina Raffaele Palladino.

“Il grande problema dell’Atalanta è che andare a sostituire un tecnico come Gasperini è stato un compito abbastanza complicato. Quello che aveva lasciato dietro di se in nove anni era qualcosa di straordinario, e quindi andare a ripetere il suo percorso a Bergamo è di per sé assai difficile. Il Gasp oltretutto come detto ha raggiunto tanti traguardi coi il tempo, ed era normale che a Juric venisse chiesto tutto e subito”.

“Juric e Palladino restano due grandi allenatori”

Ha espresso anche la sua sulla gestione dell’ex viola Raffaele Palladino: “Lo stesso discorso vale per Palladino che era stato chiamato a sostituire il croato, che purtroppo nei primi mesi aveva avuto qualche difficoltà di troppo. Quanto visto quest’anno però non toglie che sia Juric che Palladino restino due ottimi allenatori”.

“Non è detta l'ultima parola: Palladino potrebbe ancora essere confermato”

Ha anche aggiunto: “Nelle prossime settimane poi vedremo se Palladino sarà confermato, perché va ammesso che il suo l’ha fatto quest’anno e gli va riconosciuto. È riuscito a rimettere in carreggiata una stagione che era partita male. Probabilmente la società si aspettava qualcosa di più, ma visti i precedenti con Gasperini, è normale che la piazza si aspetti qualcosa in più adesso. e spesso chi paga l’allenatore, spero comunque che Palladino continui la sua avventura all’Atalanta”.