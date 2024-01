Sul proprio sito il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha confermato l'interesse della Fiorentina per Moise Kean, che nelle ultime ore ha effettuato un sondaggio per l'attaccante della Juventus. La società viola, però, come scritto da Pedullà, non è la sola sul giocatore:

“Moise Kean può lasciare la Juve, ma prima potrebbe rinnovare, per andare a giocare e avere maggiore visibilità. Si ragiona sul prestito, presumibilmente secco, e in giornata si è mosso il Monza che gradisce molto il profilo dell’attaccante. Nel frattempo ci sono stati sondaggi di Bologna e Fiorentina, in attesa di capire la fattibilità"