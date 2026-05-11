Un solo dubbio per Spalletti in vista della Fiorentina. E un top non è al meglio

La Juventus gode oggi di un giorno di riposo concesso da Spalletti dopo la vittoria di misura contro il Lecce. Da domani ricomincerà la preparazione in vista della Fiorentina.

Un dubbio

L'unico dubbio per il tecnico bianconero si chiama Thuram, con il centrocampista francese che ha accusato recentemente un problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori dalla gara del Via del Mare. Le sue condizioni saranno da valutare contro la Fiorentina.

Su Yildiz

Non al meglio anche Yildiz, con il turco alle prese con un fastidio al ginocchio simile. Il giocatore offensivo di Spalletti però dovrebbe farcela a giocare titolare insieme a Concieçao e Vlahovic.