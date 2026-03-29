Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco con un passato in Serie A, ha commentato il video incriminato che ha visto Dimarco esultare assieme ad altri compagni di squadra per il passaggio del turno della Bosnia, prossima avversaria ai play-off mondiali dell'Italia. Queste le sue parole rilasciate a Tuttomercatoweb.

Sull'esultanza incriminata

“I giocatori pensano sia meglio giocare contro la Bosnia? Ben venga per noi, sottovalutarci non è una gran cosa. Abbiamo 5 o 6 ragazzi giovani che sono davvero da grandissimi club, e che già giocano in club di alto livello: li vedrete anche in Serie A. Abbiamo un bel mix fra giovani ed esperti, non temo nessuno in particolare dell'Italia, noi guardiamo le nostre carte e siamo contenti di ciò che abbiamo”.

Su Dzeko

“Edin è un animale, sarà il più grande campione in campo martedì. Ha fatto tantissimi gol, è uno dei più forti al mondo, nella top 10 di quelli che hanno segnato di più in questi anni. Sarà molto importante per noi: sappiamo quanto vale solamente averlo in campo”.