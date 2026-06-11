Harder può salire di categoria? Il centrocampista viola ha estimatori: i dettagli

Jonas Harder è reduce da un’ottima prima annata tra i professionisti: al Padova il centrocampista della Fiorentina ha trovato spazio, continuità, fiducia e anche il gol, nonostante un infortunio muscolare fastidioso che lo ha fermato negli ultimi mesi di stagione. Il classe 2005 italiano di padre tedesco, che ha vestito anche la maglia dell’Italia fino all’Under 20, è un profilo seguito sia in Serie B che Serie A.

Gli occhi su Harder

Il Padova è pronto a prelevarlo ancora in prestito, convinto dalle prestazioni in biancorosso del giocatore della Fiorentina. Harder, nato a Firenze, si è distinto nelle giovanili gigliate, debuttando anche in prima squadra in Conference League. Il mediano piace anche all’Avellino, come scritto nei giorni scorsi, ma anche la Serie A è vigile su di lui.

Ritrova Aquilani?

Il Sassuolo ha mostrato interesse per il calciatore, che potrebbe ritrovare Aquilani in neroverde: a riferirlo è PadovaSport. L’ex giocatore viola ha allenato Harder nella Fiorentina Primavera e i due si ritroverebbero perciò al livello superiore. Pochi minuti fa Aquilani ha infatti ufficialmente rescisso col Catanzaro ed è pronto a firmare col Sassuolo, prendendo il posto di Grosso accasatosi alla Fiorentina.