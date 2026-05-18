Proc. Vanoli: "Paolo ottimo per il dopo-Conte a Napoli, ma bisogna capire la situazione con la Fiorentina"

Andrea D'Amico, noto procuratore che cura gli interessi anche di Paolo Vanoli, ha elencato anche l'attuale allenatore della Fiorentina in una particolare lista.

Il commento di D'Amico

“Conte? Se potesse, accetterebbe l'Italia e lascerebbe il Napoli, è questo il finale più logico. Per il dopo-Conte c'è Italiano, un ottimo profilo, ma poi vanno capite le aspirazioni del Napoli, ci sono tante variabili da considerare. Anche Vanoli sarebbe un'ottima alternativa per il Napoli, ma va capita prima la situazione come andrà a finire. Sarri? Sarebbe un ritorno. ma rientra in quegli allenatori che potrebbero fare bene”.