Parla l'assessore Funaro dopo l'incontro in prefettura di ieri

Sara Funaro, assessore al Welfare del Comune di Firenze e candidata sindaca alle prossime elezioni comunali fiorentina per il PD, ha parlato questa mattina a Lady Radio anche del tema stadio. Queste le sue parole:

“Ieri c'è stato un primo summit. Sono state analizzate quelli che sono stati i primi passaggi. C'è anche una richiesta da parte dell'amministrazione comunale al Governo per far slittare i lavori, tra le varie opzioni sul tavolo. Ma ci saranno altri incontri. E' stato detto in maniera chiara che serve una soluzione per andare in contro ai lavori, alla società Fiorentina e ai suoi tifosi. Auspico che si possa trovare”.

‘Le risorse ci sono e serve interloquire con la Fiorentina’

Quali problemi presenta investire le risorse sul Ridolfi? “In realtà non c'è una questione di non poter utilizzare le risorse. Ieri al tavolo è stata analizzata anche la soluzione Padovani. Ci sono anche altre risorse per mettere in campo e serve interloquire con la società. Per me la soluzione migliore è quella di trovare un'opzione affinché la squadra viola possa rimanere a giocare nell'area fiorentina, con tutte le opzioni che ci possono essere in campo compresa il Castellani, oltre alla richiesta di proroga dei lavori”.

E ancora: “Le interlocuzioni sono aperte da tantissimo tempo tra amministrazione e Fiorentina. Il Padovani non è da costruire da zero, serve fare un lavoro di riqualificazione ricordando che l'impianto ha anche altre funzioni”.