Caos Coni-Figc: spunta l'ennesima grana. Buonfiglio e il conflitto d'interesse con la...Kings League!

Il caso Malagò si complica ancora e, stavolta, a finire sotto la lente è proprio Luciano Buonfiglio. Il presidente del Coni sarà chiamato a esprimersi sul futuro di Malagò e della Figc, ma c'è un intreccio che potrebbe alimentare nuove discussioni.

La votazione sul caso Malagò

Mancano due giorni alla decisione sul futuro di Giovanni Malagò e della Figc, ma il caso continua ad arricchirsi di nuovi interrogativi. I membri di Giunta e Consiglio Nazionale del Coni dovranno valutare i pareri dei giuristi sul tesseramento (valido o meno) di Malagò e, soprattutto, sulla possibile soluzione del commissariamento. In mezzo a cavilli e interpretazioni, però, si apre anche il capitolo dei conflitti d’interesse.

Conflitto d'interesse

Il figlio del presidente del Coni, Marco Buonfiglio, è infatti direttore commerciale della Kings League Italia, realtà che negli ultimi anni ha avuto più di uno scontro con la Lega Dilettanti. La nuova lega calcistica, che mira a rendere più spettacolare lo sport, si è trovata in passato su posizioni contrapposte alla componente della Figc più legata alla tutela del calcio dilettantistico tradizionale. Anche se non coinvolto direttamente in Kings League, il presidente del Coni Luciano Buonfiglio potrebbe essere escluso dalla votazione a causa di un conflitto di interessi.