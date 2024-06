A Lady Radio ha parlato l'ex attaccante viola Roberto Pruzzo, che si è espresso su vari argomenti dell'attualità di casa Fiorentina, in particolar modo sulla questione dell'attacco gigliato.

‘Un rischio troppo grosso puntare su Kean, perchè…'

“Kean è un rischio troppo grosso, anche per quanto verrebbe a costare. Il giocatore è da evitare, diverso sarebbe il discorso con un’altra sicurezza lì davanti, un centravanti da 15-20 gol, allora a quel punto si può scommettere su Kean. Lo prenderei a 0, fissando semmai un riscatto, un premio di valorizzazione, ma perchè devo provare a rilanciare un calciatore spendendo una cifra fuori parametro. Non ha mai convinto e ha avuto chance incredibili a livelli stratosferici, e ora non è più giovane calcisticamente parlando. Eviterei questa operazione”.

‘Per il momento storico di Firenze, non ci si possono permettere scommesse’

“Prima di andare a cercare l'esotico, andrei sul concreto, sperando di non sbagliare. Non vanno regalati soldi a nessuno. Per la realtà di Firenze oggi, non ci si può permettere di fare scommesse. Spalletti aveva visionato Kean e Zaniolo e poi li ha lasciati a casa. A Firenze chi se la sente di fare un'operazione del genere? Pronti via e parti con un calciatore che non ha segnato un gol. Lo scouting? Che scoperta è andare su profili conosciuti? Un conto è andare a pizzicare profili come Zirkzee come ha fatto Sartori. È questa la grande abilità, ci vuole conoscenza. Per Retegui il Genoa chiede troppi soldi, non credo assolutamente che possa partire per 40 milioni di euro”.