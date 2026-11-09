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Kalulu: "Joao Mario ha toccato il pallone con la mano, ero in buona pozione e l'ho visto. Ma il VAR..."

David Fabbri /
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Pierre Kalulu
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In conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 tra Fiorentina e Juventus ha parlato anche il difensore dei bianconeri Pierre Kalulu.

L'episodio contestato dalla Juventus 

Le dichiarazioni del difensore della Juventus sono state rivolte soprattutto all'episodio in cui bianconeri hanno protestato per un tocco di mano in area da parte del terzino viola Joao Mario.

Il commento di Kalulu

Kalulu ha dichiarato: “Ero in una buona posizione. A me pareva che il giocatore viola l’avesse presa con la mano. Il Var però ci ha detto che non c’era deviazione. Strano”.

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