Fiorentina e Bologna allargano i discorsi, si prospetta un clamoroso ritorno in Emilia per un giocatore viola?

Fiorentina e Bologna sono al lavoro per trovare per portare a compimento la trattativa per l'attaccante Roberto Piccoli. I discorsi tra i viola e i felsinei si starebbero però allargando anche ad altri calciatori.

Interesse per Fabbian

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il centrocampista Giovanni Fabbian potrebbe clamorosamente tornare a Bologna dopo solo 6 mesi. I viola sono stati costretti a riscattarlo per 16 milioni e difficilmente lo lascerebbero partire ad una cifra inferiore.

Brescianini sul taccuino

Il Bologna ha grande necessità di rinforzare il centrocampo e oltre a Fabbian avrebbe chiesto informazione per Brescianini. L'ex Atalanta, che è sembrato maggiormente dentro il progetto viola in questa parte d'estate, è però richiesto anche da Lazio e Sassuolo.