Il noto giornalista Alberto Polverosi ha commentato la vittoria della Fiorentina in Conference League contro il Rakow nel suo consueto editoriale sulle pagine del Corriere dello Sport.

Rimonte viola

“È successo qualcosa di nuovo, diciamo di raro- scrive Polverosi in apertura di articolo - la Fiorentina come all’andata ha rimontato i polacchi da 0-1 a 2-1. Per una squadra che in campionato ha perso ventidue punti da situazione di vantaggio è una settimana da ricordare. Settimana in cui ha vinto tre partite di fila e con pieno merito. Finalmente al Parco Viola possono respirare. Piano, senza spalancare troppo i polmoni, ma un respiro possono farlo”.

Un aspetto particolare

Polverosi poi si sofferma su una peculiarità della rosa viola: “C’è un altro aspetto su cui è giusto soffermarsi. Ieri, a inizio partita, la Fiorentina aveva in campo otto italiani: Comuzzo, Ranieri, Parisi, Fagioli, Fabbian, Ndour, Fazzini e Kean. Non è una novità, è stata una scelta del cub nel mercato estivo e invernale, però vale la pena rimarcarla. Italiani e giovani, non tutti pronti, non tutti dal domani assicurato, ma vanno aspettati (parliamo di Fazzini, Ndour, Comuzzo, Fabbian), possono diventare il futuro della Fiorentina. Per il futuro più vicino c’è invece il Crystal Palace. Dai quarti la Conference sale di livello”.