Sul proprio canale You Tube, Alfredo Pedullà ha parlato dell'interesse della Fiorentina per Adrián Bernabé del Parma.

Le sue parole

“Per la Fiorentina resta da seguire con attenzione il nome di Adrián Bernabé, legato al Parma da un contratto fino al 2027. Lo spagnolo è reduce da una stagione complicata, condizionata da diversi infortuni, ma continua a essere molto apprezzato dalla dirigenza viola”.

Sul giocatore

“Nei dialoghi tra Fiorentina e Parma il suo nome è stato fatto, anche se non rappresenta l'unico profilo preso in considerazione in trattative che, al momento, si trovano ancora in una fase embrionale. Su di lui ci saranno anche squadre spagnole interessate. Si tratta di un giocatore di grande talento che, inserito in un sistema di gioco più offensivo e propositivo, potrebbe esprimere al meglio le proprie qualità e avere un rendimento di alto livello”.