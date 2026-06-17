La Fiorentina è ancora interessata a Bernabè e in Italia non è la sola. Intanto il Parma fissa la cifra per la cessione

Un vecchio obiettivo della Fiorentina torna sul mercato e, stavolta davvero, potrebbe cambiare squadra. Adrian Bernabé, spagnolo del Parma, piace molto al Torino che - riporta La Stampa - sarebbe pronto a soddisfare la richiesta economica dei ducali per portare il centrocampista alla corte di Abate.

Fiorentina ancora interessata

La cifra fissata per Bernabè è di 10 milioni e, comunque, su di lui non è del tutto sfumato l'interesse della Fiorentina. La scorsa estate i viola puntarono su Sohm con pessimi risultati, vedremo se Paratici avrà voglia di fare ulteriori spese in casa Parma per un calciatore dalle caratteristiche diverse e reduce da una discreta stagione in maglia gialloblù.