Due grandi idee della Fiorentina...ma anche due strade difficili e onerose. Rinforzi che farebbero la differenza

Il reperimento di esterni difensivi e offensivi è un'attività che darà molto da fare nel corso di questa estate al diesse della Fiorentina, Fabio Paratici.

Pallino del diesse

A sinistra si registrano già contatti di un certo livello. Prendiamo Destiny Udogie ad esempio. Si tratta di un pupillo di Paratici. Cresciuto nelle giovanili dell’Hellas Verona e passato all’Udinese, il dirigente gigliato lo ha voluto portare a tutti i costi al Tottenham e lo ha anche difeso a spada tratta durante i momenti di difficoltà avuti a Londra.

Strade alternative

Ora vorrebbe portarlo a Firenze. Il grande ostacolo è la valutazione altissima sparata dal Tottenham. Paratici ci può lavorare, così come potrebbe provare strade alternative (leggasi prestito), certo è però che c'è da faticare da questo punto di vista.

Da Londra a Madrid

L'altra bella idea perseguita nelle ultime settimane è quella di Matteo Ruggeri, ex Atalanta in forza all'Atletico Madrid. Altra strada onerosa, ma con valutazioni decisamente più basse rispetto a quelle del Tottenham. Rinforzi del genere, di questo livello, potrebbero fare la differenza per Grosso e la sua Fiorentina.