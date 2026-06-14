La Fiorentina segue con attenzione Udogie, ma il Tottenham spara altissimo per il terzino azzurro...
La Fiorentina deve rifare le corsie esterne. Le probabili cessioni di Dodò e Fortini, unite all'infortunio di Parisi e alla situazione Gosens ancora da risolvere, obbliga Paratici a cercare sul mercato.
Interesse di mercato
Fra i diversi nomi emersi nelle ultime ore, uno di quelli che ha intrigato di più l'ambiente viola è senz'altro Destiny Udogie. Il terzino del Tottenham classe 2002, portato a Londra proprio da Paratici nel giugno del 2023, aumenterebbe la qualità del reparto esterni difensivi della Fiorentina, ma la trattativa per portarlo a Firenze sembra pressoché impossibile.
Cifra altissima
Secondo il portale Transfer News il club londinese chiederebbe una cifra sui 50 milioni di euro per privarsi del calciatore italiano. Chiaramente una valutazione che mette fuorigioco la Fiorentina, a meno che il Tottenham non apra ad una cessione in prestito.