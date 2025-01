Come se non bastassero le difficoltà date dai risultati degli ultimi due mesi, la Fiorentina che si presenterà stasera all'Olimpico sarà piena di incertezze e incognite. Le sottolinea il Corriere dello Sport, che riparte dai casi di mercato che hanno lasciato ancora fuori dai convocati sia Biraghi che Ikoné, in attesa di abbandonare Firenze. Mercato che ha tolto alternative a destra dove Dodo è l'unica soluzione vera in rosa.

E poi le questioni fisiche, perché Cataldi ormai non ha continuità da troppo tempo e a lui si è aggiunto Colpani. E a centrocampo Harder rischia davvero di essere un'opzione a gara in corso. Lui e Richardson sono le uniche alternative a Mandragora, Adli e Folorunsho.