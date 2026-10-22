Malusci: "Negli ultimi mercati sono state sbagliate diverse cose. Ma cosa sta succedendo a Firenze?"

L'ex Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno della squadra viola e della gestione viola nell'era Commisso a Firenze.

Le parole di Malusci

“Secondo me contro l'Inter ci potrebbe essere un cambio di modulo. Visto che la Fiorentina subisce tanto in difesa, Vanoli potrebbe pensare a un modulo a specchio con i nerazzurri e quindi al 3-5-2. Nel centrocampo a tre mi piacerebbe vedere Fagioli con Oulai e uno tra Brescianini e Ndour. Nell'attacco a due Mastantuono con Beto, che è più veloce di Pellegrino”.

Stoccata alla gestione Commisso

“Ora c'è da risolvere il problema dei 2 o 3 gol a partita presi fissi. Perché alla fine la Fiorentina anche a Genova non mi è dispiaciuta, a parte il risultato. Mercato? Ultimamente sono state sbagiate diverse scelte, compresi i direttori sportivi. Vogliamo poi parlare degli allenatori? Atta non gioca, Oulai non è pronto, Beto si allena sulle rovesciate, Pellegrino non ingrana, Dragusin è alterno. Si è cambiato tutto e alla fine nessuno va bene. Ma cosa sta succedendo? Possibile nessuno sia adatto alla Fiorentina e a Firenze?”