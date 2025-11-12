C'è stato tanto lavoro da fare per l'arbitro Guida e gli assistenti Var Gariglio e Serra, impiegati nella sfida tra Genoa e Fiorentina di domenica scorsa. Una partita che ha visto infatti due rigori, di cui uno per lato, e una lunga discussione sul gol del 2-2 del Genoa, firmato da Colombo.

Le proteste sul gol

La polemica dei tifosi della Fiorentina - e anche dei calciatori in campo - hanno riguardato un tocco di mano che Colombo commette da terra, giudicato non punibile dagli arbitri in quanto “non c'è immediatezza” tra l'infrazione e la rete, perché fra il tocco di mano e il tiro di Colombo ci sono molti tocchi di altri giocatori. Uno, in particolare, sembra essere sanzionabile anche più di quello di Colombo, anche se poi il gol è stato convalidato, tanto che durante il programma Open Var di DAZN lo stesso Rocchi non ne fa menzione alcuna.

Il tocco sfuggito ai più

Nello specifico, appena dopo il primo rimpallo e appena prima che il pallone torni a Colombo da terra, c'è un netto tocco di mano di Ostigard che va a contrastare Nicolussi mentre quest'ultimo si appresta ad allontanare il pallone, tanto che anche in Sala Var se ne accorgono. Tuttavia l'interpretazione dei due assistenti spiega che “non segna lui (Ostigard), quindi non è punibile […] per me è molto attaccato, è fortuito”. Un'azione senza dubbio rocambolesca che forse poteva essere gestita meglio dalla terna arbitrale, anche perché il braccio del difensore norvegese non sembra essere in posizione congrua.

Il tocco di mano sembra netto e il braccio non è esattamente “attaccato al corpo”

Qui si può vedere tutta la gestione da parte della terna in merito all'episodio.