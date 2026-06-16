Un regalo Grosso confezionato dalla dirigenza della Fiorentina. E la priorità va all'attacco...

Un regalo Grosso. E' quello che, secondo il gioco di parole utilizzato dal Corriere dello Sport-Stadio, stanno cercando di fare Ferrari e Paratici, appena rientrati da New York, al nuovo allenatore della Fiorentina.

Un fedelissimo

Nella fattispecie, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo, si tratta di uno tra Volpato, Laurienté e Thorstvedt, ovvero uno dei fedelissimi con cui l’ex Sassuolo ha costruito prima la trionfale promozione in Serie A e poi la comodissima salvezza che gli è valsa la chiamata viola in panchina.

Volpato o Laurienté

La priorità però viene data all’attacco e al 4-3-3. Ecco il motivo per cui le attenzioni di Paratici sono rivolte alla ricerca di quei calciatori che possono servire a coprire il ruolo: Volpato o Laurienté, appunto. I primi messi sotto esame, i primi che lo stesso Grosso ha indicato nella lista dei preferiti.