Amoruso: "Vanoli non ha fatto nulla di impossibile. Chiunque al suo posto avrebbe salvato la Fiorentina"

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato di Kean a Radio Bruno Toscana: “Alla spiegazione della Fiorentina riguardo la sua assenza in tribuna domenica non ha creduto nessuno. Con questo atteggiamento è impossibile mantenere un rapporto coi compagni, ti poni male e quando non servirai più verrai messo alla porta. Kean deve ricordarsi che non sarebbe quello che è senza i suoi compagni. Non stiamo parlando di un fenomeno, la squadra viene prima di tutto”.

“Vanoli non ha fatto niente di impossibile”

Poi su Vanoli ha aggiunto: “Non credo che giochi per sé stesso, anche perché non saranno i risultati di questo finale di stagione a decidere per lui. Il suo biglietto da visita è la salvezza, l'obiettivo che gli era stato richiesto e che ha raggiunto. Detto questo, parliamoci chiaro: non ha fatto nulla di impossibile, qualunque allenatore al suo posto avrebbe salvato la Fiorentina”.