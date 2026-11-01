Spalletti si risolleva e affonda Allegri, con due eurogol nel finale. Guarda la NUOVA classifica di Serie A

Era un po' il derby degli allenatori in difficoltà quello tra Juventus e Napoli e i bianconeri di Spalletti hanno avuto la meglio per 2-0 al termine di una partita un po' bloccata. Gara decisa completamente nella parte finale, grazie a due reti straordinarie: prima Alajebgovic al 70' con un sinistro in diagonale entrato con l'aiuto del palo. All'85' invece Boga col destro a giro dal limite, per chiudere il match.

La classifica di Serie A

La nuova classifica di Serie A: Lazio 28, Inter 25, Roma 24, Como 23, Milan 21, Frosinone 20, Juventus 17, Napoli 14, Bologna 14, Genoa 13, Cagliari 13, Torino 13, Atalanta 11, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Udinese 5, Fiorentina 5, Parma 5, Venezia 3.