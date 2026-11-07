Pasqual convoca tre giovani viola in Nazionale Under 17 in vista delle qualificazioni per l'Europeo: ecco di chi si tratta

La Nazionale Under 17 di Manuel Pasqual con le sfide contro Lussemburgo, Armenia e Francia (facenti parte insieme agli Azzurrini del Girone 10) si appresta a iniziare il suo percorso nelle qualificazioni europee con il primo turno, in programma dall’11 al 17 novembre in Armenia.

Una formula complicata

Superate le tre sfide succitate, le prime due classificate di ciascuno dei quattordici gironi di qualificazione disputeranno il secondo turno nella Lega A, mentre le altre 26 squadre prenderanno parte alla Lega B.

Pasqual si porta tre giocatori viola

Il tecnico Manuel Pasqual ha diramato la lista dei 20 calciatori selezionati, tutti nati nel 2010, che partiranno con la Nazionale Under 17 alla volta della capitale armena. Tra i convocati, ci sono tre giovani giocatori della Fiorentina: stiamo parlando di Mattia Barbone (difensore), Lorenzo Bernamonte (centrocampista) e Fortune Erhunmwun Egharevba (attaccante), che raggiungeranno nella giornata di domani Milano per unirsi ai compagni di Nazionale.