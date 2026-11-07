Ferrara: "La Juventus non è più la squadra di una volta, ma per i tifosi viola è sempre una partita affascinante"

Benedetto Ferrara, noto giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno alla vigilia della sfida contro la Juventus per analizzare il momento della Fiorentina e commentare le ultime vicende in casa viola.

Sull'inizio di stagione

Queste le sue parole: “La sfida contro la Juventus può rappresentare la vera svolta della stagione: vincere potrebbe segnare l'inizio di un nuovo percorso e spazzare via la delusione accumulata finora”.

Sulla Juventus

Ferrara ha poi proseguito: “Negli ultimi anni anche i bianconeri hanno attraversato momenti complessi e oggi appaiono come una squadra più normale, con l'avvento del VAR il loro storico predominio si è ridimensionato. Resta comunque la Juventus, una partita che per i tifosi viola mantiene un fascino intatto”.

Sul momento delle due squadre

“Attualmente entrambe le formazioni hanno elementi di assoluto valore, ma faticano ancora a completare il proprio puzzle tattico. Domani l'emozione sarà fortissima: si gioca in notturna e per la Fiorentina è arrivato il momento di ritrovare una vittoria casalinga che manca ormai da troppo tempo”.