Il Torino espugna Pisa e riallunga sulla Fiorentina, nerazzurri quasi condannati. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A
Vittoria di misura per il Torino nel match delle 18 all'Arena Garibaldi contro il Pisa: successo arrivato al termine di una partita molto poco spettacolare e nella quale i nerazzurri si sono mangiati un clamoroso contropiede in due contro zero, sprecato da Tramoni e Stojilkovic.
Gol partita
Il gol partita l'ha segnato Che Adams con una deviazione sotto misura su sponda di Pedersen, a dieci minuti dal termine. I granata allungano così nuovamente a +4 sulla Fiorentina mentre il Pisa resta in fondo a quota 18, quasi condannato alla retrocessione.
La nuova classifica della Serie A
Così cambia la classifica di Serie A: Inter 69, Milan 63, Napoli 62, Como 57, Juventus 54, Roma 54, Atalanta 50, Bologna 45, Lazio 44, Sassuolo 39, Udinese 39, Torino 36, Parma 35, Genoa 33, Fiorentina 32, Cagliari 30, Cremonese 27, Lecce 27, Verona 18, Pisa 18.