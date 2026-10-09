Venuti subito dal 1' con l'Ascoli? Il tecnico: "Sosta fondamentale per lui, i dubbi ci sono sempre..."

Riparte il campionato di Serie B e per l'Ascoli con un'importante novità: dopo qualche settimana di prova, è stato ingaggiato Lorenzo Venuti. L'ex difensore della Fiorentina, dopo aver chiuso la scorsa stagione con la Sampdoria, in estate era rimasto senza squadra.

Pausa per le Nazionali intensa

Di Venuti ha parlato il tecnico dell'Ascoli Francesco Tomei, nella conferenza stampa in vista del match contro il SudTirol: "Le tre settimane di lavoro hanno fatto benissimo a Venuti, è stato quello che ne ha beneficiato più di tutti: sta raggiungendo una buona forma e il livello degli altri".

Già titolare nel weekend?

Sul possibile impiego di Venuti dall'inizio e più in generale sulla formazione, Tomei ha detto: "Sabato mattina avrò le idee abbastanza chiare, ma i dubbi ci sono sempre e sono contento perché vuol dire che i ragazzi mi mettono in difficoltà: ciò significa che hanno raggiunto competitività fra loro, e questo alza i ritmi e il livello degli allenamenti. Con cinque cambi in un attimo sei chiamato in causa e devi essere pronto”.