Castrovilli riparte dal Figline! L'ex giocatore viola torna in campo: "qui grazie a Venuti"

Gaetano Castrovilli prova a rimettersi in gioco. L’ex Fiorentina, attualmente senza squadra dopo l’esperienza al Cesena, ha scelto di aggregarsi al Figline per continuare ad allenarsi e mantenere una buona condizione fisica. Un modo per non fermarsi e farsi trovare pronto qualora arrivasse una nuova proposta dal calcio professionistico.

Una carriera segnata dagli infortuni

Il centrocampista classe 1997 ha vissuto negli ultimi anni un percorso complicato, condizionato soprattutto dai problemi fisici che ne hanno rallentato la carriera. Ora, però, l’obiettivo è guardare avanti e ritrovare quella continuità che purtroppo gli è mancata.

Il consiglio di un ex compagno viola

Nel frattempo ha trovato nel Figline un ambiente ideale per lavorare senza pressioni. La squadra della provincia di Firenze gli è stata suggerita dal suo ex compagno Lorenzo Venuti, che durante l'estate si è allenato proprio con il Figline. Lo scrive La Nazione.