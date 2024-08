Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina stoppa la Juventus

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Rocco frena su Nico". E ancora: "La Viola stoppa la Juve: vuole tenerlo vicino a Gud".

Pagina 10

Apertura per: “De Gea: ”Fiorentina voglio la Conference". Altre parole del portiere: “Dopo due finali perse, è la volta buona. Non gioco da tempo però mi sento al top. Mai stato fermo". In taglio basso c'è: “A Parma con Terracciano. E si scalda anche Amrabat”.

Pagina 11

Sul mercato: “Il Genoa prova a trattenere Gudmundsson”. Sommario: “La Fiorentina blocca Nico, ma coltiva l’idea di affiancarlo all’islandese”. Infine leggiamo: “Richardson posto di blocco a centrocampo”.